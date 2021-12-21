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Врачи спасли пронзенного рапирой 19-летнего россиянина

Омские врачи спасли россиянина, в голову которому на шесть сантиметров вошла рапира

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омске врачи больницы скорой медицинской помощи №1 спасли 19-летнего россиянина, которого пронзили рапирой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что удар парню пришелся в подглазничную область, клинок вошел на шесть сантиметров. У пострадавшего диагностировали повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести, а также внутримозговую гематому.

«Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно важные функции мозга были сохранены. Чудом можно считать и то, что парню удалось сохранить зрение», — сообщили в минздраве.

Об инциденте стало известно 21 декабря. Молодые люди заказали рапиры через интернет и устроили поединок во дворе дома на улице Багратиона без защитных костюмов. Один из них пронзил другому лицо, однако они сначала не обратили внимания на ранение.

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Никита Абрамов
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