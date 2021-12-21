В российском регионе фехтовальщик пронзил лицо друга рапирой

В Омске россиянин-фехтовальщик пронзил голову друга рапирой во время поединка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, молодые люди заказали рапиры через интернет и устроили поединок во дворе дома на улице Багратиона без защитных костюмов. Один из них ранил другого в лицо, но россияне сначала не обратили внимания на ранение.

Позже 19-летнему жителю российского региона стало плохо, его госпитализировали. Медики диагностировали у него повреждение костей черепа, ушиб мозга и внутричерепную гематому — сейчас молодой человек находится в реанимации.

Ранее на Урале россиянин жестоко избил соседа ножкой табуретки из-за места на парковке, из-за чего мужчина получил ушиб головы. Злоумышленнику назначили 100 часов обязательных работ.