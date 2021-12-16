Россиянин избил соседа ножкой табуретки из-за места на парковке

Житель Урала жестоко избил соседа ножкой табуретки из-за места на парковке, мужчина получил ушиб головы, сообщает Znak.

Инцидент произошел 23 сентября. К россиянину пришел недовольный сосед и заявил, что тот поставил свою машину на его место на парковке. Уладить конфликт мирно не получилось. Житель Урала начал избивать мужчину ножкой от табурета.

Позже медики диагностировали у пострадавшего ушиб головы. Мировой судья судебного участка № 2 Североуральского судебного района признал россиянина виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Жителю Урала назначали 100 часов обязательных работ.

Ранее в Карелии бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин избил соседей вместе со своим другом.

На появившихся в сети кадрах видно, как на площадке около лифтов Зюзин начинает жестоко избивать лежачего оппонента. Друг российского экс-депутата в этот момент держит жену пострадавшего, которая пытается помешать драке. Затем Зюзин наносит еще несколько ударов руками и ногами по лежачему.