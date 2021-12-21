Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В разговоре Путин проинформировал канцлера ФРГ о предложениях российской стороны по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией. Путин напомнил о проектах договоров с США о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО.

«Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам», — отмечается в сообщении.

Путин также отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, и заявил, что это мешает проведению саммита в «нормандском формате».

Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера. Главы обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и условились затронуть другие темы двусторонней повестки в ходе дальнейших контактов. Было отмечено, что Олаф Шольц, будучи первым бургомистром Гамбурга, многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно, что МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина в отношении сотрудников российского посольства. В российском ведомстве отметили, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги ФРГ в будущем.

Позднее в Кремле выразили надежду на преемственность отношений России и Германии после избрания в ФРГ нового канцлера Олафа Шольца.