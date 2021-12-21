В США рассказали о принуждающем Германию мстить Путину Евросоюзе

Колумнист Энтони Файола (Anthony Faiola) в своей статье для The Washington Post рассказал, что европейские союзники принуждают новое правительство Германии не запускать газопровод «Северный поток-2», чтобы отомстить президенту России Владимиру Путину.

Как отмечает автор материала, противники проекта — страны Евросоюза и администрация США — заставляют нового канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить работу «Северного потока-2» в случае, если Россия продолжит «агрессию» на Украине. По сути, говорится в статье, они просят его рискнуть энергетическим будущим страны, забыть о выгоде от трубопровода и сделать его «дубиной против Путина». Кроме того, критики проекта считают, что немцы «добровольно подставляют шею под путинское ярмо».

Файола приходит к выводу, что новый канцлер Германии Олаф Шольц оказался в ловушке Евросоюза. Также давление на него оказывает и глава МИД Германии Анналена Бербок. Если Шольц решится законсервировать «Северный поток-2», это оттолкнет от правительства немецкую промышленность, которая рассчитывает на этот источник энергии, указывает эксперт по энергетике Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос (Nikos Tsafos).

Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой Германии. Он отметил, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, были всегда против строительства трубопровода.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Две нитки газопровода длиной 1224 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Заполнение первой нитки объекта началось 4 октября. Вторую нитку трубопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом 17 декабря.

Перед началом работы газопровод должен пройти сертификацию германских и европейских регулирующих органов. 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) сообщило, что процедуру не успеют завершить до конца первой половины 2022 года, хотя ранее планировалось это сделать до 8 января 2022 года.