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В Германии рассказали о «головной боли» из-за «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Рот признал, что «Северный поток-2» не является чисто экономическим проектом

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Газопровод «Северный поток-2» не является чисто экономическим проектом. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Рот признал, что, хотя проект и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран-членов Европейского союза (ЕС), он имеет и политический аспект. Немецкий депутат отметил, что эта тема вызывает у многих партнеров в ЕС «головную боль».

Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой Германии. Он отметил, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, были всегда против строительства трубопровода. «Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — заявил Хабек.

Марина Совина
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