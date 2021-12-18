В Германии назвали «Северный поток-2» геополитической ошибкой

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление политик сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в субботу, 18 декабря. Он отметил, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, были всегда против строительства трубопровода. «Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — заявил Хабек.

Он напомнил, что «Северный поток-2» должен соответствовать правилу анбандлинга, по которому компании, занимающиеся добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать. Однако в отношении российского трубопровода это правило не выполнено.

Кроме того, Хабек заявил, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной высока вероятность того, что «Северный поток-2» так и не будет запущен. «Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий. Здесь не может быть запретов в плане обдумывания тех или иных мер», — сказал политик.

Ранее Хабек выступал с критикой «Северного потока-2», говоря, что он никогда не был частным экономическим проектом. Политик заявлял, что строительство российского трубопровода носило в первую очередь стратегический характер.