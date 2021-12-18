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Политолог назвал заявления Германии о «Северном потоке-2» «шипами из мешка»

Политолог Кошкин: слова вице-канцлера ФРГ Хабека о «Северном потоке-2» как «шипы из мешка»
Начало событий в новости В Германии назвали «Северный поток-2» геополитической ошибкой

Фото: Nord Stream AG / Globallookpress.com

Заявление вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о том, что построенный Россией газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой, как и другие высказывания политика, вылезают «как шипы из мешка», заявил политолог Андрей Кошкин, передает РЕН ТВ.

По словам специалиста, в новом правительстве Германии партия «Союз 90/Зеленые», лидером которой является Хабек, придерживается своеобразной позиции.

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«Это, в первую очередь, борьба за зеленую экономику, но так, как они ее видят», — назвал он причины таких рассуждений и добавил: поэтому политики борются против «Северного потока-2».

Кошкин указал на «неудачные вояжи по Европе» сопредседателя «Союза 90/Зеленые» и нового главы МИД Германии Анналены Бербок, которые в итоге привели к повышению цен на топливо. Российский эксперт напомнил, что «Северный поток-2» выгоден для Европы, в том числе для ФРГ. Благодаря российскому проекту, страна может стать газовым хабом, а это даст Берлину шанс распространить свое влияние. «Однако такие высказывания как шипы из мешка вылезают и в значительной степени ранят прежде всего Германию», — добавил Кошкин.

Ранее Хабек уточнил, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, были всегда против строительства трубопровода.

Алия Шарафутдинова
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