В Германии раскритиковали «Северный поток-2» за некоммерческий характер

Сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек, который был выдвинут в качестве кандидата на пост министра экономики ФРГ, раскритиковал газопровод «Северный поток-2» за некоммерческий характер. Об этом он заявил в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

По его словам, «Северный поток-2» никогда не был частным экономическим проектом. Хабек подчеркнул, что он всегда носил стратегический характер. Он также отметил, что из-за реализации проекта будет оказываться давление на Украину и усиливаться зависимость немецкой политики.

Ранее сообщалось, что германская партия «Союз-90»/«Зеленые», до этого выступавшая против реализации газопровода «Северный поток-2», назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении проекта. «Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока-2". Именно мы, "Зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — заявил эксперт «Зеленых» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

При этом Нурипур отметил, что в партии по-прежнему считают газопровод «ошибкой» германского правительства, однако, подчеркнул политик, США к «Северному потоку-2» не имеют никакого отношения.

