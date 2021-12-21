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Россия впервые масштабно применила боевых роботов

Министр обороны Шойгу: на учениях «Запад-2021» впервые масштабно применили боевых роботов

Фото: Минобороны России

На учениях войск России и Белоруссии «Запад-2021» впервые масштабно применили боевых роботов. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что учения «Запад-2021» стали основным мероприятием боевой учебы. Министр также подчеркнул использование боевых роботов в ходе маневров. «На учении впервые масштабно в боевых порядках применялись серийные ударные робототехнические комплексы», — отметил он.

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В октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в 2022 году военные начнут опытную эксплуатацию боевых роботов. Это позволит определить оптимальное количество робототехнических комплексов «Уран-9» и «Нерехта» в войсках.

В сентябре в Минобороны России сообщили о применении роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Робототехнические комплексы применяли для разведки и огневой поддержки подразделений.

В августе Сергей Шойгу рассказал о промышленном производстве боевых роботов. Он подчеркнул, что оружие роботов позволяет поражать цели на дистанции до пяти километров.

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Даниил Иринин
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