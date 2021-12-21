Российских чиновников обучат русскому языку

Счетная палата России разработала и разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями для чиновников, как проще писать на русском языке о сложных государственных вопросах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, главная цель обучающего курса — «развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов». Курс создан на основе примеров и материалов из отчетов Счетной палаты, однако может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов.

Обучение состоит из трех блоков: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждый из них включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, общая длительность обучения — четыре часа. Обучающие материалы были созданы в рамках государственного контракта стоимостью 1 375 000 рублей.

«Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке», — пояснил глава Департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов. По его словам, курс создавался для всех госслужащих, чтобы «у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке».

Ранее сообщалось, что Минтруд по поручению президента Владимира Путина разрабатывает законопроект, обязывающий чиновников выучить правила и нормы русского литературного языка. Отмечается, что по законопроекту знание русского языка будет учитываться при отборе чиновников на должность. До этого в Ярославле организовали специальный курс, рассчитанный на 26 часов. Муниципальные служащие занимались после работы, писали диктанты и делали работу над ошибками.