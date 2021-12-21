Российский рыбак выловил из реки мешок с останками двух человек

В Курской области местный рыбак выловил в реке Сейм полимерный мешок с костными останками двух человек и сдал его в полицию. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

О находке стало известно в понедельник, 20 декабря. Мешок мужчина обнаружил во время рыбалки. По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, кем являются погибшие, от чего они умерли и каким образом их останки оказались в реке. Сейчас останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В сентябре прошлого года сообщалось, что рыбак нашел в реке пакет с нижней частью туловища человека. Мешок был утяжелен обрезком трубы. Позже у яхт-клуба в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело без головы и конечностей.