У российского яхт-клуба нашли тело без головы и конечностей

У яхт-клуба в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено расчлененное тело. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Тело без головы и конечностей обнаружили местные жители. Они также напомнили, что на прошлой неделе рыбак нашел в реке пакет с нижней частью туловища человека. Мешок был утяжелен обрезком трубы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Связь между этими находками предстоит установить следователям. На месте работает оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что под Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу. Фрагмент тела был обнаружен в небольшой деревне Маттия в Кингисеппском районе Ленинградской области вечером 24 сентября продавцом магазина. Кости пролежали долгое время. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.