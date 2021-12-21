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В США задумали введение жестких мер против России при «вторжении на Украину»

Reuters: США задумали ограничить импорт смартфонов в РФ при «вторжении на Украину»

Фото: Pixabay

Власти США задумали введение жестких мер против РФ, ограничив импорт смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей в Россию, при «вторжении на Украину», сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, ограничительные меры, которые будут обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц, будут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена рассматривает в случае вторжения России на Украину.

Эти обсуждаемые ограничения могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость, указывает Reuters.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США очень тесно работают со странами Европейского союза над новыми пакетами санкций против России на случай ее агрессии в отношении Украины. Донфрид также в очередной раз пригрозила российской стороне последствиями в случае военного вторжения на украинскую территорию.

Марина Совина
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