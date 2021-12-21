В США рассказали о работе над санкциями против России

США очень тесно работают со странами Европейского союза (ЕС) над новыми пакетами санкций против России на случай ее агрессии в отношении Украины. Об этом рассказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает ТАСС.

«Вместе с нашими союзниками мы ясно дали понять, что ответим решительными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что новые ограничения повлекут за собой серьезные издержки для Москвы в экономической и финансовой сфере.

Донфрид в очередной раз пригрозила российской стороне последствиями в случае военного вторжения на украинскую территорию. По ее словам, Вашингтон готов действовать немедленно в координации с европейскими союзниками.

Ранее Днфрид сообщила, что США обсуждают с НАТО возможность изменений в размещении войск в Европе. В частности, по ее словам, рассматривается вопрос о целесообразности наращивания военного присутствия США в Восточной Европе. При этом уточняется, что о публичном обсуждении речи не идет.