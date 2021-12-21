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В российском регионе 17 детей получили химические ожоги в спа-центре

В Улан-Удэ 17 детей при посещении бассейна в спа-центре получили химические ожоги

Фото: Unsplash

В Республике Бурятия в Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении бассейна в спа-центре. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, дети пострадали во время купания в бассейне. Они получили химические ожоги глаз, дыхательных путей и кожи.

Следователи считают, что, предварительно, российские дети получили ожоги из-за высокой концентрации дезинфицирующих средств в воде.

СК начал проверку и назначил судебно-медицинские исследования.

Ранее в Туве 103 детей госпитализировали после отравления в школе-интернате Их доставили в больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что 25 детей находятся в состоянии средней степени тяжести и требуют повышенного внимания медиков.

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Анастасия Шейкина
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