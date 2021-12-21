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Ситуацию на рынке сахара в России назвали стабильной

Глава ИКАР Рылько: ситуация на рынке сахара в РФ стабильна и не вызывает опасений

Фото: Pixabay

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько назвал стабильной и не вызывающей опасений ситуацию на рынке сахара в России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что цены на этот продукт имеют потенциал краткосрочного роста до 55 рублей за килограмм. В настоящее время они не достигают отметки в 50 рублей, а сахар, завезенный в рамках квоты, может стоить около 50 рублей или несколько выше.

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«Достижение оптовыми ценами на сахар уровня в 55 рублей рассматривалось в качестве одного из вариантов развития рынка и на короткий период», — пояснил глава ИКАР.

Рылько добавил, что рассматривается только гипотетический вариант стоимости импортного сахара на российском рынке. Производство отечественного продукта в 2021 году может составить 5,6-5,7 миллиона тонн.

15 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. При этом она призвала учитывать, что цены на продовольствие растут по всему миру. Для сохранения стабильных цен Минсельхоз рассматривал введение тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году. В ведомстве также допустили возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.

Марина Совина
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