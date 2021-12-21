Экономист усомнился в способности Киева повлиять на запуск «Северного потока-2»

Никто не делает для остановки запуска «Северного потока-2» больше, чем Россия, уверен экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что именно ошибки самой страны приводят к тому, что запуск газопровода задерживается минимум на полгода. По его словам, другие страны, в том числе Украина, едва ли способны еще больше повлиять на этот процесс.

Украина разработала план дальнейших юридических шагов с целью помешать запуску «Северного потока-2». Об этом написал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Он сказал, что Киев прилагает «максимум усилий» в противостоянии запуску газопровода. Витренко уверен, что в том числе и действия украинской стороны помогли отсрочить достройку трубопровода более чем на год.

Ошибки России

Кульбака предположил, что основные шаги украинской стороны могут быть направлены на информирование Европы о том, для чего, по ее мнению, на самом деле служит газопровод, поскольку реальные действия здесь маловероятны.

«Мне кажется, что проблема здесь в том, что даже и без всех этих действий ввод "Северного потока-2" будет достаточно медленным, в том числе и по вине России. Это как с вакциной "Спутник", когда выяснилось, что ее не могут одобрить из-за того, что Россия не предоставила всю необходимую информацию. Здесь ситуация та же: ошибки нашей страны приводят к тому, что запуск задерживается минимум на полгода», — объяснил Кульбака.

Он добавил, что угадать, какие именно действия попытается предпринять Украина, довольно сложно, но, вероятнее всего, они будут носить исключительно информационно-политический характер.

«Так что ни одна страна не замедляет запуск "Северного потока-2" больше, чем сама Россия», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру» и напомнил, что Украина уже не раз пыталась повлиять на запуск газопровода, но ее действия ни к чему не приводили.

«До сих пор их усилия не давали ничего, так что не очень понятно, что такого нового они могут изобрести», — заметил он.