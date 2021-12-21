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Экономист усомнился в запуске «Северного потока-2»

Экономист Кульбака предположил, что «Северный поток-2» так и не будет запущен

Фото: Nikolai Ryutin / Nord Stream 2

«Северный поток-2» может так и не быть запущен, предположил экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что, если реализация проекта будет осуществлена в рамках действующего европейского законодательства, газопровод не выполнит политических целей России, а с точки зрения экономики стране он просто не нужен.

Ранее Украина разработала план дальнейших юридических шагов с целью помешать запуску «Северного потока-2». Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Шансы на запуск

Кульбака объяснил, что те условия, на которых Европа предлагает запустить газопровод, неинтересны России с точки зрения политики. Экономически же стране этот проект не нужен, поскольку у нее достаточно альтернативных мощностей.

«Вопрос о том, будет ли вообще запущен "Северный поток-2" сводится к тому, найдут ли Россия и Европа какой-то компромисс. По сути, единственная страна, которой действительно нужен этот газопровод — Германия, которая получит распределительный хаб и рабочие места. В остальном он нужен разве что тем, кто уже заработал на его строительстве. Мощностей по транспортировке газа в Европу у России и так достаточно, причем, их даже больше, чем страны могут потенциально потреблять. Именно поэтому "Северный поток-2" — на 90 процентов политический, а не экономический проект», — отметил Кульбака.

По его словам, если Россия согласится запустить газопровод на европейских условиях, то весь политический эффект проекта будет равен нулю, ведь, по сути, единственной его задачей было пустить газ в обход Украины.

«России не нужны дополнительные мощности в виде этого газопровода, она только хотела пустить ветку в обход Украины. Если же нам ограничат мощности, как это предусматривает Европа, то подобный шаг окажется невозможен. Вот и вся история: экономически России "Северный поток-2" не нужен, а если он не выполнит и своих политических задач, то проект и вовсе не будет иметь никакого смысла», — заключил экономист.

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Наталия Белова
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