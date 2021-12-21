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Блогерша раскрыла секрет молодости лица и удивила подписчиков

TikTok-блогерша: традиционный китайский массаж «гуаша» сохраняет молодость лица

Кадр: beautycarebyabby / Tiktok

Женщина раскрыла секрет сохранения молодости лица и удивила подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На странице в соцсети блогерша Эбби (Abby) регулярно делится лайфхаками по уходу за собой. В одном из последних видео она поделилась способом обрести гладкую и подтянутую кожу лица.

По словам женщины, она регулярно делает традиционный китайский массаж «гуаша», во время которого происходит воздействие на мышцы скребущими движениями в разном темпе и с разной силой нажатия. Блогерша заверила, что процедура оказывает антивозрастной эффект, подтягивает кожу, разглаживает морщины, а также уменьшает отечность и воспаления.

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Ролик Эбби стал вирусным и набрал 766,7 тысячи просмотров и более шести тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под постом. «Вы выглядите очень молодо! Я обязательно попробую этот массаж», «Я слышала про "гуаша", но думала, что он не работает. Теперь я понимаю, что надо проверить на себе», «Я не верю! Неужели вы так хорошо выглядите благодаря массажу! Это невероятно!», «Моя мама тоже делает этот массаж, ей он помогает», — писали они.

В октябре выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.

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Таисия Косинцева
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