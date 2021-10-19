Выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости

Зрелая женщина из Англии раскрыла секрет своей молодости. Об этом сообщает The Sun.

По словам 52-летней Лизы Лор (Liza Laure), незнакомые люди называют ее 30-летней, поскольку она очень молодо выглядит. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.

«У меня нет никаких дорогих средств по уходу за кожей, так как у меня аллергия на многие компоненты, входящие в состав косметики. 80 процентов времени я хожу накрашенная и с накладными ресницами. Каждые три месяца я разрезаю один клубень картофеля пополам и втираю его в губы. Этот способ позволяет сохранять их пухлыми», — подчеркнула героиня материала.

Лор объяснила, что раньше она была очень застенчивой и стеснялась своей внешности. Однако в 2016 году она приняла участие в конкурсе красоты и поборола свои комплексы. С тех пор женщина работает моделью для независимых модных и ювелирных брендов. «Теперь я уверена в себе и знаю, что никогда не поздно пробовать что-то новое», — заключила она.

В сентябре молодо выглядящая блогерша раскрыла свой истинный возраст и удивила подписчиков. Фатос Фатма (Fatos Fatma) объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Однако блогерша призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.