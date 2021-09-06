Молодо выглядящая блогерша раскрыла свой истинный возраст и удивила подписчиков

Выглядящая на 35 лет блогерша Фатос Фатма заявила, что ей 52, и удивила подписчиков

Блогерша Фатос Фатма (Fatos Fatma), выглядящая гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах знаменитость позирует в черном топе без бретелей и голубых джинсах с высокой посадкой. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Однако Фатма призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.

Ролик блогерши стал вирусным и набрал 128,5 тысячи просмотров. Подписчики принялись восхищаться внешностью Фатмы в комментариях под публикацией. «Это невозможно!», «Ты великолепна!», «Ты выглядишь потрясающе! Если бы ты сказала, что тебе 35, я бы подумала, что ты гораздо моложе!», «Красивая женщина», «Я поражена!» — высказывались они.

В августе выглядящая на 20 лет женщина раскрыла свой реальный возраст и удивила подписчиков. На размещенных в сети кадрах Лиза Джейн (Lisa Jane) объяснила, что многие люди считают ее 20-летней. Женщина призналась, что на самом деле ей 43 года и у нее трое детей.