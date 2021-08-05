Выглядящая на 20 лет женщина раскрыла реальный возраст и удивила подписчиков

Молодо выглядящая женщина раскрыла свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Лиза Джейн (Lisa Jane) объяснила, что многие люди считают ее 20-летней девушкой. По ее словам, это связано с ее молодой внешностью. Женщина призналась, что на самом деле ей 43 года. Помимо этого, она заявила, что является матерью троих детей.

Видео стало вирусным и набрало 12,2 миллиона просмотров и 1,5 миллиона лайков. Подписчиков удивил настоящий возраст Джейн. «Я бы дала тебе не больше 25 лет! Раскрой нам секрет своей молодости!», «Я в шоке! Как такое возможно?», «Это просто невероятно! Глядя на тебя и стареть не страшно!», «Я напугана и восхищена одновременно», «Умоляю, расскажи нам, как ты это сделала? Я тоже хочу в 43 выглядеть на 20!» — писали они.

В июле блогерши с молодой внешностью раскрыли свой возраст и удивили подписчиков. Так, пользовательница Аматул (Amatul) рассказала, что люди дают ей не больше 17 лет. После этого она призналась, что на самом деле ей 42 года. Акробатка Анна Макналти (Anna Mcnulty), в свою очередь, заверила, что незнакомцы считают ее 14-летним ребенком, в то время как ей недавно исполнился 41 год. Помимо этого, 45-летняя юзерша с никнеймом @iconiccpinkk подчеркнула, что многие считают, что ей от 16 до 20 лет.