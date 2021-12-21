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Новосибирские ученые обнаружили новый вид слизевиков

Обнаруженный учеными вид слизевиков может стать новым видом биоантибиотиков

Кадр: ГТРК «Новосибирск»

Новосибирские ученые обнаружили новый вид слизевиков (древних грибоживотных, которые живут на планете последние 40 миллионов лет). Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

По словам старшего научного сотрудника Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Анастасии Власенко, эти микроорганизмы распространены довольно широко: они живут под корой деревьев, в листве, почве, обитают в пустынях, лесах, тундре. Внешне слизевики напоминают грибы, но при этом они могут передвигаться.

Отмечается, что человек еще не научился находить практическое применение этим организмам, однако специалисты считают, что слизевики могут стать новым видом биоантибиотиков.

Ранее в октябре на территории Волго-Ахтубинской поймы Волгоградской области обнаружили гриб Гиднеллум Пека, который является редчайшим для данного региона. Гриб, известный также как «зуб дьявола» или «кровоточащий зуб», нашли волонтеры волжской организации «Экосплав 34» вблизи ерика Огибного в Ленинском районе региона.

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Мария Гейн
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