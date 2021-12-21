Школьник пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире

Мальчик в индийской местности Шолаяре вблизи талука Вальпараи в национальном парке Индиры Ганди (Анамалайский тигровый заповедник) пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире. Об этом сообщает DT Next.

16-летний школьник вечером вышел из дома, чтобы сходить в туалет, когда на него напал медведь-губач. Было темно, и мальчик не заметил дикое животное, которое пряталось в зарослях.

Юноша был в шоке. Он закричал, и на помощь ему прибежали другие жители. Они начали шуметь, чтобы отпугнуть медведя. После этого губач скрылся в лесу.

Мальчик получил травму ноги и был доставлен в больницу Вальпараи.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Их высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что лесничие в индийском муниципалитете Куппам, штат Андхра-Прадеш, спасли пастуха, на которого на опушке леса напали два медведя-губача. Крики и свет фонарей отпугнули животных в чащу леса.

