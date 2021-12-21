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В Совфеде ответили на обещание Пентагона продолжить полеты над Черным морем

Сенатор Цеков: в обещании Пентагона продолжить полеты над Черным морем нет ничего нового
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в сообщении Пентагона о том, что авиация США будет продолжать военные полеты над Черным морем, нет ничего нового. Так он ответил на заявления США в разговоре с «Известиями».

Как отметил политик, Пентагон регулярно проводит различные маневры кораблей США и НАТО, а самолеты совершают облеты у границ с Россией. «С нашей стороны есть предложение по обеспечению безопасности на европейском континенте. Хочется верить, что к ним внимательно отнесутся и будут выработаны общие принципы, которые обеспечат безопасность всех договаривающихся сторон», — подчеркнул Цеков.

Он выразил уверенность в том, что соответствующий диалог будет продолжен. «Хотелось бы, чтоб он закончился принятием хорошего добротного документа», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби вновь заявил о военном присутствии РФ у границы с Украиной. По его словам, авиация США продолжит совершать полеты над Черным морем. «Мы продолжим летать, ходить и проводить операции там, где международный закон позволяет это делать», — отметил он.

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Юлия Ямпольская
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