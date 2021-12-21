Путин назвал долю современного вооружения в российской армии

Доля современного вооружения в российской армии превышает 71 процент, а в стратегических ядерных силах — 89 процентов, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Его цитирует ТАСС.

Причиной увеличения числа современного вооружения глава государства назвал работу по масштабной модернизации армии и флота. «Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них — комплексы "Авангард" и "Кинжал" — поставлены на боевое дежурство», — добавил он.

Ранее в декабре Путин заявил, что Россия находится впереди относительно США по современному вооружению — страна совершенствует имеющийся потенциал и вводит новые комплексы. При этом он подчеркнул, что с американцами сохраняется примерный паритет по ядерному оружию — ядерным носителям и количеству боезарядов.

В конце ноября президент анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 чисел Маха. «Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — уточнил он.