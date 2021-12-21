В Минпромторге оценили заслуги Сталина для СССР

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров высказался о заслугах Иосифа Сталина для промышленности СССР. Об этом он заявил в ходе «Правительственного часа» в Госдуме, трансляцию его выступления на YouTube вел канал «Дума ТВ».

Во время заседания Госдумы депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев напомнил коллегам, что 21 декабря отмечается день рождения Сталина. Он подчеркнул, что его правление сделало Советский Союз «самой индустриально развитой державой».

С мнением Мархаева согласился глава Минпромторга. Мантуров заявил, что присоединяется к поздравлениям, и назвал день рождения советского лидера «важной датой». Он также оценил влияние Сталина на развитие советской промышленности.

«Великий политический, государственный деятель. Действительно в период его правления было много сделано для развития промышленности», — подчеркнул Мантуров в ответ на слова депутата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что Сталина следует помнить как «человека труда».

Ранее глава партии Коммунисты России Максим Сурайкин предложил Центробанку использовать изображения Сталина на новых российских деньгах. По его мнению, образ советского лидера следует использовать для купюры наиболее крупного достоинства — 5 000 рублей.