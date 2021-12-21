Путин удивился поддержке Западом сепаратизма на Кавказе

Президент России Владимир Путин удивлен, зачем Западу надо было поддерживать в 1990-е годы сепаратизм на Кавказе с помощью террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также считает, что напряженность в Европе происходит по вине США.

Ранее Путин описал события, которые грозили бы стране при ее распаде. По мнению главы государства, последствия были бы более кровавыми и жесткими, чем при распаде Югославии.

По мнению российского лидера, в случае распада Россия боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость. Он также добавил, что, будучи директором ФСБ, видел, как некоторые силы на Западе пытались раскачать Россию и добиться ее развала. Они в частности поддерживали бандитов и сепаратистов.

