Путин удивился поддержке Западом сепаратизма на Кавказе
Президент России Путин удивлен, что Запад в 90-е поддерживал сепаратизм на Кавказе
Президент России Владимир Путин удивлен, зачем Западу надо было поддерживать в 1990-е годы сепаратизм на Кавказе с помощью террористов. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства также считает, что напряженность в Европе происходит по вине США.
Ранее Путин описал события, которые грозили бы стране при ее распаде. По мнению главы государства, последствия были бы более кровавыми и жесткими, чем при распаде Югославии.
По мнению российского лидера, в случае распада Россия боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость. Он также добавил, что, будучи директором ФСБ, видел, как некоторые силы на Западе пытались раскачать Россию и добиться ее развала. Они в частности поддерживали бандитов и сепаратистов.