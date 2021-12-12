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Путин описал последствия распада России

Президент Путин: если бы Россия распалась, последствия были бы жестче, чем в Югославии

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин описал события, которые грозили бы стране при ее распаде. По мнению главы государства, последствия были бы более кровавыми и жесткими, чем при распаде Югославии. Его слова передает ТАСС.

«Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России — имея в виду характер русского человека, и не только русского, но вообще всех проживающих народов на территории России, — у нас, может быть, противостояние было еще более жестким и кровавым», — заявил Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

По мнению российского лидера, в случае распада Россия боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость. Он также добавил, что, будучи директором ФСБ, видел, как некоторые силы на Западе пытались раскачать Россию и добиться ее развала. Они в частности поддерживали бандитов и сепаратистов.

Ранее президент рассказал, что своими глазами видел европейские карты 90-х с разными странами на территории России. Путин отметил, что один европейский коллега даже признавался, что тогда Запад не ставил вопроса о распаде России — для него это было неизбежным.

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Варвара Кошечкина
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