В российском регионе отменили ковид-сертификаты для посещения ТЦ

В Свердловской области до 20 января отменили ковид-сертификаты для входа в торговые центры (ТЦ). Соответствующее решение принял губернатор российского региона Евгений Куйвашев. Об этом во вторник, 21 декабря, он сообщил в своем Instagram.

Уточняется, что на этот же срок заведениям общепита разрешено работать в ночное время, но с обязательным предъявлением ковид-сертификата. Ослабление коронавирусных мер вводится со среды, 22 декабря. По словам Куйвашева, это стало возможно, поскольку меры по борьбе с распространением инфекции показывают свою эффективность.

«Все вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей», — отметил губернатор.

Он уточнил также, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти российского региона будут вынуждены досрочно вернуть ограничения.

По данным оперштаба на 21 декабря, в России за минувшие сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 598 — в Свердловской области. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 267 719.