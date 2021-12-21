Российский Т-80 ушел под лед и попал на видео

Российский боевой танк Т-80 провалился под лед. Инцидент попал на видео, которое во вторник, 21 декабря, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что боевая машина наполовину ушла под воду. Вокруг можно заметить нескольких людей в одежде камуфляжной расцветки, которые организовывают работы по вытягиванию танка на берег. При этом один из танкистов все еще находится внутри бронемашины.

Когда и где именно был снят ролик, не уточняется. Информации о пострадавших в результате происшествия также не приводится.

В марте 2020 года в американском журнале The National Interest заявили, что самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинскую модификацию с дизельной силовой установкой.

Начиная с 1970-х годов в Советском Союзе, а потом на Украине и в России было произведено более десяти тысяч танков Т-80. В настоящее время Украина располагает более чем 100 такими машинами, в России их количество оценивается в 3500 единиц.