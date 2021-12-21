Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Они обсудили двухсторонние отношения, а также международные темы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Отмечается, что Эрдоган созвонился с новым канцлером Германии и поздравил его с вступлением в должность. Лидеры обсудили позиции стран по разным вопросам.

«Оба были едины в том, чтобы продолжить тесное союзничество между Германией и Турцией. Центральными темами переговоров стали двухсторонние и международные темы», — подчеркивается в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Ранее телефонные переговоры с Шольцем провел президент России Владимир Путин. Российский лидер поздравил канцлера с избранием на пост. Кроме того, политики выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и договорились обсудить двустороннюю повестку в ходе дальнейших контактов.