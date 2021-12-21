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Татуировщица набила влюбленным парные татуировки, спросила их о любви и пожалела

Тату-мастер сделала парную татуировку с портретами влюбленных и пожалела об этом

Татуировщица @jennaboyter рассказала в TikTok, что пожалела о том, что набила влюбленным парные татуировки после того, как спросила их о любви и узнала правду об их взаимоотношениях.

К Дженне Бойтер обратилась влюбленная пара с просьбой сделать татуировки с портретами друг друга на запястьях. Тату-мастер решила, что это очень милая идея. Ей показалось, что мужчина и женщина хорошо подходят друг другу.

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«Эти милые влюбленные зашли и казались очень взволнованными. Они сказали, что хотят сделать на запястьях татуировки в виде портретов друг друга. Я ответила, что не занимаюсь портретами, но выяснилось, что они уже сами нарисовали их на салфетке», — рассказала мастер.

Бойтер решила, что это самое милое, что она когда-либо видела, и выполнила заказ. Мастер думала, что сделала отличную работу, но была изумлена, когда пара рассказала ей, как долго они встречаются.

«Мы разговорились, и они рассказали мне о своих планах на помолвку. Вскоре они собирались стать семьей. Я спросила, как они познакомились, и тут выяснилось, что они встретились за день до этого», — сообщила Бойтер.

«Внимание всем: они встретились вчера. Вчера. Они встретились вчера», — подчеркнула она.

Пост набрал более 885 тысяч просмотров. Многие пользователи TikTok оставляли комментарии. Один из них написал: «Мне нужно продолжение о том, что с ними сейчас». «Мы должны найти их и узнать новости», — добавил второй. «Я очень хочу узнать, поженились ли они», — подчеркнул третий.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @lanalovelace7 нашла необычный способ мести изменившему ей бывшему возлюбленному. Она попросила его набить на руке татуировку с ее именем в доказательство серьезности его намерений, но решила начать игнорировать молодого человека, как только татуировка будет сделана, чтобы отомстить за поруганные чувства.

Алиса Дмитриева
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