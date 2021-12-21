В Германии призвали ЕС выработать общий подход к Telegram

Страны Евросоюза должны выработать общий подход в рамках борьбы с правонарушениями, связанными с публикациями противоправного контента в мессенджере Telegram. С таким призывом выступил глава Минюста ФРГ Марко Бушманн, передает РИА Новости.

«Совместные действия произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет пытаться действовать в одиночку», — заявил чиновник. По его мнению, страны ЕС могут общаться через представителя Telegram в регионе, которого компания назначит, чтобы не лишаться платежеспособного европейского рынка.

В этом Бушманн видит возможность компромисса между директором Telegram Павлом Дуровым и правительствами европейских стран. С одной стороны мессенджер не лишится заработка от рекламы на европейском рынке, а с другой — страны ЕС смогут получать информацию о правонарушениях через представителя компании.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала ужесточить регулирование работы мессенджера Telegram с целью борьбы против разжигания ненависти в интернете. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.