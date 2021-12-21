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Таиланд ограничил въезд в страну для туристов

Въезд в Таиланд по программе Test&Go и «Песочница» приостанавливается с 21 декабря

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Правительство Таиланда приостановило действие системы въезда в страну для туристов Test&Go и все программы «Песочниц» (за исключением Пхукета) в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Thai PBS World в Twitter.

Как отметил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, ограничения вводятся с 21 декабря как минимум до 4 января. Тем не менее, туристы, которые уже оформили поездку в королевство по данным программам до 10 января, еще могут въехать в страну. При этом уточнялось, что таким путешественникам придется пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания на отдыхе.

«Песочница Пхукета», программа по которой в страну могут въехать вакцинированные россияне, продолжит работать в обычном режиме. Также Таиланд могут посетить и те, кто решит отправиться на карантин. Однако все путешественники будут обязаны пройти дополнительное ПЦР-тестирование.

Ранее в декабре в Таиланде изменили антиковидные ограничения для иностранных туристов. Так, после 16 декабря все путешественники, прилетающие на курорт по программе «Песочница», обязаны размещаться в отелях системы SHA+ на первые семь дней вместо пяти. Отмечается, что из-за новых правил отдых станет дороже.

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Дарья Рыбак
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