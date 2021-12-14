Отдых в Таиланде подорожает для россиян из-за новых ограничений

В Таиланде изменили антиковидные ограничения для иностранных туристов. Об этом стало известно в ходе заседания Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA). Запись трансляции брифинга опубликована на странице пресс-службы правительства королевства в Facebook.

Так, после 16 декабря все путешественники, прилетающие на курорт по программе SandBox, обязаны размещаться в отелях системы SHA+ на первые семь дней вместо пяти. Отмечается, что из-за новых правил отдых станет дороже.

Решение властей королевства спровоцировало возмущение туристов. По данным портала TourDom, прежде всего жалуются те, кто уже забронировал отели на пять дней на даты поездок после 16 декабря. При этом CCSA не дал никаких разъяснений для прибывающих в связи новыми мерами.

«Единственный вариант — срочно бронировать и оплачивать дополнительные два дня в гостинице SHA+ и ехать на свой страх и риск в надежде, что с таким подтверждением и по ранее полученному QR-коду пропустят на границе», — рассказал один из туристов.

Ранее в декабре власти Таиланда разрешили иностранным туристам отмечать Новый год в ресторанах с алкогольными напитками. Посетителям новогодних мероприятий, в которых участвует более тысячи человек, необходимо быть полностью вакцинированными от коронавируса и иметь при себе отрицательный антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.