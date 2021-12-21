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Женщина отрастила густую бороду и прославилась в сети

Женщина с синдромом поликистозных яичников оставила растительность на лице и прославилась

Фото: PeekabooPumpkin / TikTok

Женщина перестала удалять растительность на лице, которая появилась из-за гормональных проблем, и прославилась в сети. На видео в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Пользовательница соцсети с никнеймом peekaboopumpkin объяснила, что у нее синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Из-за диагноза вокруг ее подбородка отросла густая борода. По словам героини материала, она несколько лет посещала сеансы лазерной эпиляции, однако ее действие оказалось неэффективным. Тогда 36-летняя женщина решила оставить бороду и начала снимать видео на эту тему.

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На кадрах одного из вирусных роликов, который набрал больше 28 миллионов просмотров, героиня материала отрезает с помощью ножниц примерно сантиметр от своей бороды. Пользователи сети поддержали ее в комментариях. «Рост волос на лице невозможно контролировать. Ты так уверена в себе, и я горжусь тобой». «У меня тоже есть растительность: клочки волос на шее и подбородке», «Спасибо за честность, твоя уверенность — это что-то потрясающее», «У меня тоже СПКЯ, мне нужно брать с тебя пример. Продолжай сиять», — высказывались юзеры.

В сентябре сообщалось о женщине, которая перестала брить лицо и тело на два года и прославилась в сети. 30-летняя журналистка и художница Бетани Бургойн (Bethany Burgoyne) из Эссекса отказалась от бритья в 2018 году. По словам женщины, такое решение сделало ее счастливой, несмотря на постоянную критику окружающих.

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Айсель Эюбова
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