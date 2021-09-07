Женщина перестала брить лицо и тело на два года и прославилась в сети

Бетани Бургойн из Великобритании отрастила волосы по всему телу и прославилась в сети

Жительница Великобритании перестала сбривать волосы на лице и теле и прославилась в сети. Ее историю приводит The Sun.

30-летняя журналистка и художница Бетани Бургойн (Bethany Burgoyne) из Эссекса отказалась от бритья в 2018 году. По словам женщины, такое решение сделало ее счастливой, несмотря на постоянную критику окружающих.

Во время карантина, введенного в стране из-за вспышки коронавируса, героине материала диагностировали поликистоз яичников — гормональный дисбаланс, в частности провоцирующий аномальную растительность по всему телу. По этой причине за два года руки, ноги, живот и подбородок Бургойн покрылись густыми длинными волосами.

«Благодаря пандемии я осталась наедине с собой и начала отращивать бороду. Я чувствовала себя в безопасности, поскольку никто не видел меня и, соответсвенно, не мог осудить, — поделилась британка. — Чем чаще я прикасалась к волосам на лице и шее, тем больше я понимала, что они стали прекрасной и неотъемлемой частью меня. Я чувствую себя уверенной и горжусь своей внешностью».

Бургойн рассказала свою историю в Instagram и вскоре обрела поддержку других пользователей. Через некоторое время она обнаружила бодипозитивное фетиш-сообщество The Sassy Show и начала ходить на специальные встречи, во время которых остальные участники с аналогичной проблемой дотрагивались до ее волос.

По мнению художницы, прикосновение к растительности на ее лице помогало людям почувствовать себя комфортнее в собственных телах. «Сообщество помогло мне осознать, что волосатые женщины вроде меня тоже могут быть привлекательными», — заключила она.

В августе стало известно о блогерше с густой растительностью на лице, которая перестала бриться в юности и обрела славу в соцсетях. В возрасте 18 лет девушка прошла курс лазерной эпиляции, однако процедуры не принесли результата. «Тогда я приняла себя такой, какая я есть, а бритье стало моей ежедневной рутиной», — призналась она. В настоящий момент видео, на которых блогерша демонстрирует свое лицо с бородой и усами, становятся вирусными и набирают десятки тысяч просмотров.