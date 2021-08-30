Женщина перестала брить бороду и прославилась в TikTok

TikTok-блогерша перестала бриться в 18 лет и стала популярной в соцсетях

Женщина с густой растительностью на лице перестала бриться в юности и обрела славу в соцсетях. На ее публикации в TikTok обратили внимание в The Sun.

Блогерша Сэр (Sare), зарегистрированная на платформе под никнеймом thatgirlsare, регулярно делится бодипозитивными роликами, на которых призывает подписчиков с любовью относиться ко всем особенностям своего тела. «У меня синдром поликистозных яичников, из-за которого мой организм производит много мужских гормонов, вызывающих повышенную растительность на теле», — рассказала о себе Сэр.

В возрасте 18 лет героиня материала прошла курс лазерной эпиляции, однако процедуры не принесли результата. «Тогда я приняла себя такой, какая я есть, а бритье стало моей ежедневной рутиной», — призналась она.

Видео, на которых Сэр демонстрирует свое лицо с бородой и усами, становятся вирусными и набирают десятки тысяч просмотров. На саму блогершу в настоящий момент подписаны семь тысяч человек.

Женщина заявила, что привыкла получать негативные комментарии в адрес своей внешности и относится к ним с юмором. «Я не становлюсь уродливой из-за волос на лице. Что бы ни говорили люди, я чувствую себя уверенной и сексуальной», — заключила Сэр.

В мае еще одна женщина с обильной растительностью на лице рассказала о своем недуге и снискала восхищение у пользователей сети. 35-летняя жительница Флориды Нелли-Жан Робинсон (Nellie-Jean Robinson) разместила в соцсети ролик, в котором объяснила, почему не встречается с молодыми людьми. Сперва она засняла себя с уложенными волосами, аккуратным макияжем, в платье и на каблуках. Затем женщина крупным планом показала фотографии лица без косметики, на которых видна обильная растительность на лице: щетина, усы, бакенбарды.