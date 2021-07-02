Студентка перестала бриться и обрела славу в сети

Жительница Вирджинии отказалась от бритья, показала волосы на теле и обрела славу в сети. На размещенные в ее TikTok-аккаунте ролики обратили внимание журналисты Daily Mail.

20-летняя студентка Барбара Ховермейл (Barbara Hovermale) объяснила, что начала удалять нежелательные волосы в девять лет. При этом девушка всю жизнь мечтала перестать бриться, но боялась осуждения общества. Однако после знакомства с бойфрендом Джейвьеном Пикфом (Jayvien Peakf) она окончательно отказалась от этой процедуры.

«Однажды я сказала ему, что хочу навсегда отказаться от удаления волос, и он поддержал меня. Он объяснил, что я не должна делать то, чего не хочу. Джейвьен любит и принимает каждую часть моего тела. Он любит играть с моими волосами на теле. Для него это что-то вроде антистресса», — заверила американка.

Ховермейл начала демонстрировать растительность в соцсетях и набрала 74 тысячи подписчиков. По словам студентки, пользователи сети часто критикуют ее внешний вид. «На твоих ногах гораздо больше волос, чем у твоего парня», «Сочувствую твоему бойфренду», «Ты как обезьяна», «Мерзкая феминистка», «Я тебя ненавижу», — высказываются юзеры.

Однако другие, напротив, благодарят и поддерживают девушку. «Спасибо, что не стесняешься показывать свое настоящее тело! Я хочу быть похожей на тебя!», «Вы великолепная пара! Тебе очень повезло с таким парнем!», «Вы очень красивая!», «Я тоже перестану бриться!», «Я рада, что наше общество меняется в лучшую сторону», — писали они.

В апреле Кэти Перри показала волосатые ноги на шоу талантов. 36-летняя звезда призналась в беседе с одной из участниц телепрограммы, что после рождения ее семимесячной дочери Дэйзи у нее ни на что не хватает времени. После этого Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле. Судья телепередачи Люк Брайан (Luke Bryan) подтвердил наличие волос у певицы: «На ее ногах в самом деле растут волосы».