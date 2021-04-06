Кэти Перри показала волосатые ноги на шоу талантов

Американская певица Кэти Перри показала волосы на ногах в эфире музыкального шоу талантов American Idol. Об этом сообщает The Sun.

36-летняя звезда призналась в беседе с одной из участниц телепрограммы, что после рождения ее семимесячной дочери Дэйзи у нее ни на что не хватает времени. «Как у новоиспеченной матери, у меня совершенно нет возможности уделять время некоторым вещам, поэтому я перестала брить ноги. Но пока ты пела, волосы на моих ногах выросли на полтора дюйма (3,8 сантиметра). Мурашки по всему телу! Это было потрясающе», — обратилась с ней исполнительница.

После этого Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле. Судья телепередачи Люк Брайан (Luke Bryan) подтвердил наличие волос у певицы: «На ее ногах в самом деле растут волосы».

В феврале Кэти Перри призналась во лжи насчет своих волос и показала настоящую внешность. В своем Instagram-аккаунте она разместила серию фото со съемок вечернего телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Перри запечатлели с длинными черными волосами. Однако, спустя некоторое время, певица показала в своих Instagram-сторис процесс удаления этих локонов. «Все это подделка», — подписала она фотографию.