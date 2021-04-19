Девушку с железным каркасом на ноге высмеяли за отросшие под ним густые волосы

Пользователи сети осмеяли жительницу Лондона с аппаратом Илизарова за отросшие густые волосы на ноге. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, в декабре прошлого года с 23-летней Милли Маклэй (Millie Mclay) произошел несчастный случай. Девушка занималась конным спортом, и во время одного из заездов лошадь на высокой скорости скинула ее с седла и раздавила ей голень. Большеберцовая кость вышла наружу, и англичанке потребовалась установка аппарата Илизарова (устройство, осуществляющее соединение и сращение перелома благодаря образованию межуточной костной мозоли — прим. «Ленты.ру»), чтобы избежать ампутации.

В связи с этим Маклэй потеряла возможность брить ногу в области, на которой установлен аппарат. Девушка начала публиковать видео с домашними тренировками в соцсетях, чтобы своим примером вдохновлять и подбадривать людей, оказавшихся в похожей ситуации. Однако пользователи сети начали обращать внимание не на металлическое устройство на ее ноге, а на растительность под ним.

Героиня материала призналась, что не ожидала такой реакции от юзеров. «Я была потрясена тем фактом, что их интересовали только мои волосы, в то время как к моей ноге буквально прикручен железный каркас! Они пишут, что я похожа на Чубакку, что я выгляжу как горилла и тому подобное. Я не могу понять, почему люди находят это отвратительным, ведь в этом нет ничего необычного, так заложено природой», — возмутилась она.

Маклэй объяснила, что врач запретил ей брить ногу из-за высокого риска попадания мелких волосков в отверстия в голени, которые могут спровоцировать заражение. «Разумеется, здоровье важнее, чем мой внешний вид. Я не хочу, чтобы мне ампутировали ногу из-за глупых стереотипов общества», — подчеркнула героиня материала.

Многие подписчики англичанки поддержали ее в комментариях под одним из роликов в TikTok-аккаунте. «У нее на ноге какая-то металлическая штука, а люди беспокоятся о ее волосах?», «Я не понимаю этих злобных комментариев. Это просто волосы на ногах, это не негигиенично или что-то в этом роде. И они не воняют», «Ты настоящая героиня, не слушай никого!» — писали они.

Ранее в апреле Кэти Перри показала волосатые ноги на шоу талантов. 36-летняя звезда призналась в беседе с одной из участниц телепрограммы, что после рождения ее семимесячной дочери Дэйзи у нее ни на что не хватает времени. После этого Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле. Судья телепередачи Люк Брайан (Luke Bryan) подтвердил наличие волос у певицы: «На ее ногах в самом деле растут волосы».