Женщина навсегда перестала брить тело после насмешек над ее усами и прославилась

Американка отказалась от бритья и прославилась в сети благодаря бодипозитивным фотографиям. Ее историю публикует The Sun.

31-летняя студентка Бренна Пеннли (Brenna Pennly) из Айдахо, США, призналась, что начала сбривать нежелательные волосы с тела в 11 лет, а в более позднем возрасте тратила около 100 фунтов стерлингов (десять тысяч рублей) в месяц на эпиляцию в салоне красоты. Несмотря на это, молодой человек Пеннли однажды посмеялся над ее внешностью. «Он сказал: "У тебя усы", когда вместе с нами в комнате находилась его мать. Она сразу осадила его, но для меня это был неприятный опыт», — поделилась воспоминаниями женщина.

После этого Пеннли решила навсегда перестать бриться, а затем принялась публиковать в Instagram снимки, на которых демонстрировала волосатые ноги, подмышки и другие части тела. Посты активистки привлекли внимание публики, в настоящий момент на нее подписаны почти 25 тысяч человек.

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В интервью для The Sun женщина заявила, что не хотела становиться одной из множества девушек, «просто выставляющих напоказ свое обнаженное тело», поэтому под каждым кадром она пишет мотивирующие феминистические сообщения и таким образом борется с гендерными стереотипами в сознании женщин.

В феврале сообщалось об американке, которая отказалась от бритья вопреки упрекам и насмешкам знакомых и через четыре года показала результат. Мейси Дафф начала удалять волосы в 10 лет, но однажды увидела на пляже отдыхающую с густой черной растительностью на ногах. Позже в соцсетях девушка обнаружила множество пользовательниц, выставлявших фото с небритым телом. Все эти женщины вдохновили Дафф, и она решила последовать их примеру.

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