Девушка на четыре года отказалась от бритья вопреки упрекам и показала результат

Американка отказалась от бритья вопреки упрекам и насмешкам знакомых и через четыре года показала результат. Ее историю приводит The Sun.

19-летняя Мейси Дафф (Macey Duff) из Невады, США, начала удалять нежелательные волосы в десять лет. «Когда волосы только начинали расти, я тут же бралась за бритву. Я боялась, что кто-нибудь заметит мои подмышки, ноги или линию бикини, даже если там появится едва заметная растительность. У меня были большие проблемы с принятием себя», — поделилась тинейджер. Она добавила, что не допускала и мысли о том, чтобы перестать бриться, поскольку так делали все женщины в ее окружении.

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Однако в 2016 году вся семья Дафф переехала на Гавайи, где на пляже Мейси увидела отдыхающую с густой черной растительностью на ногах. Затем в соцсетях девушка обнаружила множество пользовательниц, выставлявших фото с небритым телом. Все эти женщины вдохновили Дафф, и она решила последовать их примеру.

Фото опубликовано @maceytheearthling

Девушка призналась, что поначалу старалась не поднимать руки на публике из-за предрассудков общества. Однако вскоре она смирилась с критикой и «косыми взглядами» и, более того, начала выкладывать откровенные снимки в Instagram. Цель ее проекта — доказать молодым девушкам, что красота и женственность не зависит ни от растительности на их телах, ни от мнения чужих людей.

В настоящий момент на аккаунт Дафф подписаны 11 тысяч человек.

В январе участницы движения Januhairy («Волосатый январь») массово отказались от бритья и через месяц поделились фотографиями результата в сети. Многие из них выложили снимки с небритыми подмышками, животом и ногами в соцсетях с хэштегом #Januhairy2020.

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