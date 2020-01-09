Женщины массово отказались от бритья на месяц и показали результат

Женщины массово отказались от бритья и поделились фотографиями результата в сети. На новую Facebook-группу под названием Januhairy («Волосатый январь») обратили внимание в The Sun.

Идея участниц сообщества заключается в том, чтобы в течение месяца отращивать волосы на теле. Многие из них поделились снимками с небритыми подмышками, животом и ногами в соцсетях, подписывая их хэштегом #Januhairy2020. Некоторые посты стали вирусными и собрали более 50 тысяч лайков.

Тренд запустила 22-летняя выпускница университета Эксетера Лора Джексон (Laura Jackson). «К сожалению, общество до сих пор с трудом принимает растительность на женском теле. Люди ведут себя так, будто эти волосы непривлекательны и неприятны», — возмущается девушка. Ее идея позаимствована у активистов движения Movember («Усабрь»), в рамках которого каждый ноябрь мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.

Фото опубликовано @xe_agora_aguenta

Тенденцию подхватили пользовательницы и других соцсетей, в том числе Instagram.

По информации издания, целью акции стала благотворительность: все собранные средства планируется перевести организации Tree Sisters, которая борется за сохранение окружающей среды.

В октябре американский производитель станков для бритья Billie выпустил рекламный ролик, в котором женщины признались в наличии усов. На кадрах участницы акции заявляют, что у женщин на лице тоже растут волосы, а затем крупным планом демонстрируют верхнюю губу.

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