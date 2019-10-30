Женщины выставили свои усы напоказ и призвали не стыдиться их

billie / Instagram

Американский производитель станков для бритья Billie выпустил рекламный ролик, в котором женщины признались в наличии усов. Ролик появился в Instagram-аккаунте бренда.

На кадрах участницы акции заявляют, что у женщин на лице тоже растут волосы, а затем крупным планом демонстрируют свою верхнюю губу. После этого они рассказывают и показывают, к каким методам прибегают, чтобы скрыть волоски.

В финале видео делается отсылка к движению Movember («Усабрь»), в рамках которого каждый ноябрь мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на борьбу с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.

Рекламный ролик Billie призывает женщин присоединиться к акции и на месяц отказаться от удаления волосков над губой.

В июне небритые актрисы в рекламном ролике Billie смутили зрителей. В видео, действие которого разворачивалось на пляже, приняли участие шесть девушек в купальниках. У некоторых из них были волосатые зоны бикини, которые операторы демонстрировали крупным планом.

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