Женщины выставили свои усы напоказ и призвали не стыдиться их

Американский производитель станков для бритья Billie выпустил рекламный ролик, в котором женщины признались в наличии усов. Ролик появился в Instagram-аккаунте бренда.
На кадрах участницы акции заявляют, что у женщин на лице тоже растут волосы, а затем крупным планом демонстрируют свою верхнюю губу. После этого они рассказывают и показывают, к каким методам прибегают, чтобы скрыть волоски.
В финале видео делается отсылка к движению Movember («Усабрь»), в рамках которого каждый ноябрь мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на борьбу с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.
Рекламный ролик Billie призывает женщин присоединиться к акции и на месяц отказаться от удаления волосков над губой.
В июне небритые актрисы в рекламном ролике Billie смутили зрителей. В видео, действие которого разворачивалось на пляже, приняли участие шесть девушек в купальниках. У некоторых из них были волосатые зоны бикини, которые операторы демонстрировали крупным планом.