Отказавшиеся на месяц от бритья женщины поделились результатами

Женщины массово отказались от бритья на месяц и поделились фотографиями результата в сети. Их публикует The Sun.
Участницы движения Januhairy («Волосатый январь») начали отращивать волосы на теле в начале месяца. Многие из них выложили снимки с небритыми подмышками, животом и ногами в соцсетях с хэштегом #Januhairy2020.
На официальном Instagram-аккаунте Januhairy были опубликованы фотографии активисток, демонстрирующих волосатые части тела. Так, например, на одном из кадров девушка по имени Эмма позирует в бюстгальтере, показывая растительность на подмышках, а на ее руке маркером написана фраза «без стеснения».
«Реклама многие годы внушает женщинам мысль, что они обязаны убирать все видимые волосы ради того, чтобы общество принимало их. Это Эмма, которая показывает свои волосы без смущения #januhairy», — подписал фото автор поста.
Еще одна активистка Эстер показала свою волосатую грудь и поделилась историей о том, что раньше скрывала ее. Однако сейчас она приняла себя и перестала убирать растительность в области декольте.
«Я осознала, что бьюти-индустрия развивает в женщинах различные комплексы, чтобы зарабатывать на них миллиарды. Эта мысль помогла мне полюбить себя со всеми особенностями», — отметила Эстер.
Тренд запустила 22-летняя выпускница университета Эксетера Лора Джексон (Laura Jackson). Деятельность движения направлена на благотворительность: все собранные средства планируется перевести организации Tree Sisters, которая борется за сохранение окружающей среды. Джексон вдохновилась идеей другого сообщества Movember («Усабрь»), в рамках которого каждый ноябрь мужчины в течение месяца не бреют усы и жертвуют деньги на борьбу с мужскими заболеваниями.