Отказавшиеся на месяц от бритья женщины поделились результатами

Женщины массово отказались от бритья на месяц и поделились фотографиями результата в сети. Их публикует The Sun.

Участницы движения Januhairy («Волосатый январь») начали отращивать волосы на теле в начале месяца. Многие из них выложили снимки с небритыми подмышками, животом и ногами в соцсетях с хэштегом #Januhairy2020.

На официальном Instagram-аккаунте Januhairy были опубликованы фотографии активисток, демонстрирующих волосатые части тела. Так, например, на одном из кадров девушка по имени Эмма позирует в бюстгальтере, показывая растительность на подмышках, а на ее руке маркером написана фраза «без стеснения».

Фото опубликовано @januhairy

«Реклама многие годы внушает женщинам мысль, что они обязаны убирать все видимые волосы ради того, чтобы общество принимало их. Это Эмма, которая показывает свои волосы без смущения #januhairy», — подписал фото автор поста.

Еще одна активистка Эстер показала свою волосатую грудь и поделилась историей о том, что раньше скрывала ее. Однако сейчас она приняла себя и перестала убирать растительность в области декольте.

Фото опубликовано @januhairy

«Я осознала, что бьюти-индустрия развивает в женщинах различные комплексы, чтобы зарабатывать на них миллиарды. Эта мысль помогла мне полюбить себя со всеми особенностями», — отметила Эстер.

Тренд запустила 22-летняя выпускница университета Эксетера Лора Джексон (Laura Jackson). Деятельность движения направлена на благотворительность: все собранные средства планируется перевести организации Tree Sisters, которая борется за сохранение окружающей среды. Джексон вдохновилась идеей другого сообщества Movember («Усабрь»), в рамках которого каждый ноябрь мужчины в течение месяца не бреют усы и жертвуют деньги на борьбу с мужскими заболеваниями.

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