Блогерша показала способ ускорить бритье ног и удивила подписчиков

Блогерша раскрыла правильный способ бритья ног и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Лорен Хендерсон (Lauren Henderson) объяснила, что большинство людей во время бритья делают одно лишнее движение, которое замедляет процедуру. По ее словам, не стоит отрывать руку от кожи перед тем, как вновь приложить бритву к телу. Женщина показала, что на самом деле нужно непрерывно водить станком по ноге снизу вверх и наоборот.

«Сегодня утром мне потребовалось буквально по пять секунд на бритье каждой ноги. Это самое быстрое, что я когда-либо делала в своей жизни. Не переживайте, вы ни за что не порежетесь. Просто попробуйте!» — прокомментировала она ролик, набравший 922 тысячи просмотров и 70,6 тысячи комментариев.

Подписчики поблагодарили Хендерсон за лайфхак. «Я уже с нетерпением жду завтрашнего утра, чтобы опробовать этот способ!», «Спасибо тебе большое! Это и правда экономит мне кучу времени!», «Гениально», «Ого! Я обязательно попробую, большое спасибо за совет!», «Я попробовала этот лайфхак из любопытства, и он действительно работает. Никаких порезов, ничего, кроме гладких ног», — писали они.

В июле эксперт назвала способы борьбы с растительностью на лице у женщин. Дерматолог и основатель медицинской клиники Adonia Medical Clinic в Лондоне Ифеома Еджикеме (Ifeoma Ejikeme) объяснила, что причинами избыточной растительности на лице могут быть синдром поликистозных яичников, гипотериоз или гирсутизм. Для безопасного избавления от нежелательных волос она порекомендовала выщипывать их пинцетом.