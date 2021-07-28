Эксперт назвала способы борьбы с растительностью на лице у женщин

Дерматолог и основатель медицинской клиники Adonia Medical Clinic в Лондоне Ифеома Еджикеме (Ifeoma Ejikeme) раскрыла причины появления волос на лице у женщин и способы борьбы с ними. Соответствующий материал появился на The Sun.

Эксперт объяснила, что причинами избыточной растительности на лице могут быть синдром поликистозных яичников, гипотериоз (длительный, стойкий недостаток гормонов щитовидной железы) и гирсутизм (избыточное оволосение по мужскому типу у женщин, проявляющееся появлением усов и бороды). «Прежде чем начать депилировать нежелательные волосы, обратитесь к терапевту, чтобы он назначил вам соответствующие анализы. Возможно, вы страдаете от одного из перечисленных заболеваний, и вам требуется соответствующее лечение», — подчеркнула она.

Для безопасного избавления от нежелательных волос Еджикеме порекомендовала выщипывать их пинцетом. Помимо этого, врач посоветовала провести процедуру электроэпиляции (метод перманентного удаления растительности с помощью электрических разрядов, направленных непосредственно на волосяные луковицы). Она подчеркнула, что электроэпиляция подойдет даже обладательницам светлых волос.

Эксперт добавила, что существует способ временного удаления волос — лазерная эпиляция. Однако этот метод не сможет избавить от волосков светлого оттенка. «Лазерная эпиляция поможет избавиться от 80-90 процентов растительности. Для достижения максимального результата нужно провести около восьми процедур», — пояснила она.

Ранее в июле студентка отрастила длинные волосы по всему телу и взволновала подписчиков. 20-летняя Барбара Ховермэйл (Barbara Hovermale) начала сбривать растительность на теле в возрасте девяти лет и продолжала проводить процедуру до 2019 года из страха обсуждения в обществе. Однако в колледже Вирджинии девушка познакомилась с молодым человеком Джейвиеном Пикфом (Jeyvien Peakf), который поддержал ее идею навсегда отказаться от бритья. В результате в течение двух лет Ховермэйл отрастила длинные волосы на ногах, руках и в подмышках.